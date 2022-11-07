Yeni Mersin İdman Yurdu, TFF 3. Lig 1. Grup’un 10. Haftasında konuk ettiği 1922 Konyaspor’u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu, 10. Hafta maçında 1922 Konyaspor’u ağırladı. Mersin Stadyumu’nda oynanan maçı Kırmızı Lacivertliler 2-0 kazandı. Yeni MİY’e galibiyeti getiren golleri Onur Erdem Beytaş ve Ömer Önder kaydetti. Bu skorla birlikte ligde en yakın takipçisi ile olan 6 puanlık farkı koruyan Yeni MİY, üst üste 8’inci maçını da kaybetmedi.

Maçın ilk yarısına durgun başlayan temsilcimiz ilk bölümlerde top çevirerek rakibinin hatasını bekledi. Maçın 18.dakikasında ceza sahası çizgisinde topla buluşan Onur Erdem Beytaş şık vuruşla Yeni MİY’i 1-0 öne geçirdi. Tempolu ve gergin geçen ilk yarıda başka gol olmayınca soyunma odasına bu skorla girildi.

İkinci yarıda da iki takım çok sayıda gol pozisyona girdi ancak aradığı golü bulmakta güçlük çekti. Maçın 67.dakikasında Umut Aydın’ın yerine oyuna giren Ömer Önder’in şutu üst direkten geride döndü. Bu şuttan 5 dakika sonra 81.dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer Önder topu kalecinin sol tarafından ağlarla buluşturdu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele temsilcimizin 2-0’lık galibiyeti ile tamamlandı. Bu sezon evinde oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrılan Kırmızı Lacivertliler puanını 25’e yükseltti. Yeni MİY, 11. Hafta maçında 13 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Şile Yıldız’a konuk olacak.