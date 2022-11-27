TFF 3.Lig 1. Grupta Mersin'i temsil eden Y.Mersin İdman Yurdu , Eskişehirspor'u 2- 0 yenerek 14.haftada liderliğini sürdürdü.

TFF 3.Lig 1. Grup'ta mücadele eden Yeni Mersin idman Yurdu , Mersin Stadyumu'nda oynanan maçta Eskişehirspor'u 2 - 0 ile geçti.

Karşılaşmaya Sertaç Güzel , İbrahim Konuksever , Özkan Zileli , Aziz Aksoy , Aslan Gök , Taygun Vurgun , Metin Yüksel , Chris David , Umut Aydın,Erdem Onur B ve Abuzer G. Toplu 11'i ile başlayan Ersin Aka'nın öğrencileri karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında (45 + 3) İbrahim Konuksever ile kazandığı gol ile 1 - 0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Umut Aydın'ın penaltı golü ile 2 - 0 'ı yakalayan İdman Yurdu karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı ve puanını 34'e çıkararak 14.haftada en yakın rakibine 5 puan farkla liderliğini sürdürdü.



