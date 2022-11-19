Bilsoft Yazılım KOBİ sorumlusu Büşra Sevim Tok ön muhasebe programı kullanan firmaların mutlaka devir yaptırması gerektiğini söyledi.

Bilsoft Yazılım KOBİ sorumlusu Büşra Sevim Tok ön muhasebe programı kullanan firmaların mutlaka devir yaptırması gerektiğini söyledi.

Ön muhasebe programı kullanan esnafa yeni mali yıl uyarası. KOBİ yazılım sorumlusu Büşra Sevim Tok, “Devir işlemi bir dönemi kapatıp, değerleri diğer yıla aktararak yeni bir dönem açma işlemidir. Yani program içerisinde cari, stok, kasa, banka gibi bilgilerin hesaplanarak yeni veri tabanına aktarılmasıdır. Firmalar için tanımlanmış olan mali yılsonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin yeni bir mali döneme kaydedilmesidir” diyerek firmaların programlarını daha rahat kullanabilmeleri için devir işlemlerini yaptırmalarını önemini belirtti.

Büşra Sevim Tok, devir işlemlerinin sağladığı avantajdan ve hangi zamanda ve nasıl yapılması gerektiğine de değinerek “Mevcut verilerinizin herhangi bir hataya veya yanlış bir hesaplamaya neden olmaması açısından öncelikle yedeklenmesi sonrasında yeni döneme aktarılması ile gerçekleşir. Veri tabanı üzerinde kontrollü ve gerekli olan önlemlerin alınarak yapılması gerekir. Bu nedenle devir işlemleri, alanında uzman teknik destek personelleri tarafından yapılır. Devir işlemleri genellikle mali yılsonunda yapılırken kullanıcıların tercihlerine göre herhangi bir zamanda da devir işlemi yapılabilmektedir. Devir işlemiyle programda yeni mali yılın açılışı sağlanır. Bir sonraki yıla geçiş yapılarak karışıklıklar engellenir. Bu geçiş ile muhasebe işlemlerinin takibi kolaylaşırken aynı zamanda programın performansını da etkileyerek kullanıcıların süreden tasarruf etmesini yardımcı olur” ifadelerinde bulundu.

Tok, son olarak ise Bilsoft Yazılım olarak ön muhasebe programlarındaki devir işlemleri için kullanıcılarına randevu sistemi ile en iyi şekilde hizmet vermeye devam ettiklerini belirttikten sonra önümüzdeki aylarda yoğun bir döneme gireceklerini vurguladı.