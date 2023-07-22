Yeni Malatyaspor Kulübünün bugün yapılan mali kongrede borcun ibra edilmemesi üzerine yarın yapılacak olan seçimli genel kurul toplantısı iptal edildi.

6 Şubat depreminin arından TFF 1. Lig’den çekilen Yeni Malatyaspor’da bugün gerçekleştirilen mali kongrede Başkan Ahmet Eryaman başkanlığındaki yönetimin borcu delegeler tarafından ibra edilmedi. Mali kongrenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Kulüp Başkanı Ahmet Eryaman, yönetim kurulu olarak göreve geldiklerinde Yeni Malatyaspor’un içinde bulunduğu tablonun kamuoyu tarafından yakinen bilindiğini belirterek, “Görev yaptığımız süre içerisinde yönetim kurulu olarak tek bir derdimiz vardı. Ülkemizin en güzide şehirlerinden biri olan Malatya’mızın en önemli değerlerinden biri Yeni Malatyaspor’u hak ettiği yere ulaştırmak oldu” dedi.

Göreve geldiklerinde kendilerinden önceki genel kurulda ibra edilen yaklaşık 400 milyon TL borç kulübü devraldıklarını belirten Yaman, “Aradan geçen zamanda harcadığımız emek, enerji ve para düşünüldüğünde yaklaşık 30 milyon TL dönemimize ait olan borcun ibra edilmemesinde bazı çıkar gruplarının üzerimize kasıtlı ve sistematik bir şekilde gelip itibarsızlaştırma çabalarına fırsat vermemek amacıyla ve Yeni Malatyaspor’umuzun geleceğini emin olan ellerde tutup görevimizin başında kalma kararı aldık. Buna istinaden yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısının iptaline karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.