Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Cihat Arslan ile yollar karşılıklı sözleşme feshi ile ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Cihat Arslan ile yollar karşılıklı sözleşme feshi ile ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor’da 1 Mart 2022’de göreve gelen Teknik Direktör Cihat Arslan, takımın bir alt lige düşmesi sonrasında da devam edildi. Ancak gelinen süreçte Spor Toto 1. Lig’in ilk 7 haftasında hiçbir galibiyeti bulunmayan sarı-siyahlılarda, bugün alınan Sakaryaspor yenilgisi sonrası yönetim harekete geçti.

Maç sonrası Teknik Direktör Arslan ile masaya oturan yönetim, sözleşmelerin karşılıklı sona erdirilmesi ile yolları ayırdı. Yeni Malatyaspor yönetiminin bu ayrılığın ardından ise yeni bir teknik direktör arayışına girdiği öğrenildi.

Süper Lig’deyken geldi

Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldıktan sonra takım kaptanı Adem Büyük’e Futbol Sorumluluğu görevi verilerek takımın başına getirilmişti. Büyük’ün de bu görevinden kısa sürede ayrılması üzerine Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında son olarak Kasımpaşa’da görev yapan Teknik Direktör Cihat Aslan ile anlaşmıştı.

17 karşılaşmada 1 galibiyet

Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’un başında çıktığı 11 karşılaşmada sadece Adana Demirspor galibiyeti alan Cihat Arslan, takımın küme düşmesinden sonra da yeni gelen yönetimin kararı ile göreve devam etmesi istenildi. Spor Toto 1. Lig’de de transfer tahtasının borç yüzünden kapalı olması nedeniyle kampa giremeyen ve transfer yapamayan Cihat Arslan, büyük bölümü gençlerden oluşan takımla birlikte bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 2 beraberlik ve 5 yenilgi yüzü gördü.