Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevine Hasan Özer’i getirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevine Hasan Özer’i getirdi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Sakaryaspor maçında sahadan 3-1’lik mağlubiyet ile ayrılan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Cihat Arslan ile yollarının ayrılmasının ardından yönetim, bir dönem takımda yardımcı antrenörlük yapan Hasan Özer ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Hasan Özer ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hasan Özer ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sarı-siyahlı takım ile 1 yılık anlaşmaya varan Teknik Direktör Hasan Özer, ilk antrenmanına çıkarak futbolcular ile tanıştı.