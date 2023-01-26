Malatya il protokolü Spor Toto 1. Lig’in 22. Haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’un antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Malatya il protokolü Spor Toto 1. Lig’in 22. Haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’un antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinde gerçekleşen ziyarete, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya İl Jandarma Alay Komutanı Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar eşlik etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Malatya’yı yönetenlerin yanlarında olduğunu, bundan dolayı mutlu olduğunu ve ziyaretten dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “ Yılmaz hocamızın mihmandarlığında, teknik direktörlüğünde inanıyorum ki Yeni Malatyaspor sıkıntılı günlerini bir an evvel aşacak ve ligde kalma yolundaki başarı grafiğini yükseltecektir. Takımımız önümüzdeki maçta da galibiyet serisine başlayarak devam edecek. Temennimiz ve dileğimiz odur ki Malatyaspor’u eski günlerinde olduğu gibi seyirciyi heyecanlandıran, Malatya’yı heyecanlandıran güzel galibiyetler alınmasını bekliyor, başarılar diliyorum” dedi.

Takımın sıkıntılı bir sürecin içinde olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, “Hepimizin üzüldüğü bir süreçteyiz. Hep beraber el birliğiyle bu dar, sıkıntılı süreçten çıkaracağız. Biz de belediye başkanları olarak Malatyasporumuzun yanında olacağız. Şuan tek arzumuz ligde kalmak” diye konuştu.