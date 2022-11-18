Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Pendikspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Pendikspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, bugün güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, “Uzun bir zamandır içeride kazanamadığımız maçlardan birisini daha yaşadık” dedi.

Karşılaşmanın ilk devresine kötü başladıklarını ve 9. dakikada kendi kalelerine attıkları golden sonra kontrolün rakibe geçtiğini belirten Özer, maçın 2-0 olmasından sonra da oyundan düştüklerini söyledi. İkinci yarıya değişiklikler yaparak çıktıklarını ve zaman zaman da iyi şeyler yaptıklarını ifade eden Özer, “Rakip orta sahada yaptığı baskı ve çok iyi oynaması ile bizi ciddi sıkıntıya soktu. Biz pas hatası ve çok top kaybı yaptık ve rakibe ciddi kontra atak şansı verdik” şeklinde konuştu.

İkinci yarıda Yakup ile buldukları gol şansını değerlendiremediklerini de belirten Özer, “Son derece üzgünüz, diğer maçlarda oynadığımız oyunu bu maçta oynayamadık. Gol yemeden oyunu devam ettirebilseydik, kontratakta iyi bir ekibiz çünkü ama yenildik çok üzgünüz” şeklinde konuştu.

Bu maçta da ilk yarı iyi oynamadıklarını sonrasında ise kapanan bir Pendikspor’a karşı zorlandıklarını ifade eden Özer, “Oyuncu kalitemiz de buna uygun değil. Her takım bize pozisyon vermediği zaman oyuncular genç ve tecrübesiz bunu da aşmak kolay değil. İlk yarı kötü oynadık ikinci yarı topa sahip olan bizdik ama rakip savunmayı açamadık, buna çalışmak gerekiyor” dedi.

Bu maça 3’lü defans ile çıktıklarını da belirten Özer, ancak ilk kez Pendikspor’un da bir maça 3’lü defans ile çıktığını söyledi. Golden sonra 4’lü defansa geçtiklerini kaydeden Özer, “Çok kaliteli oyuncuları var oyunu kazanan kalite oldu” dedi.

Pendikspor cephesi

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise Yeni Malatyaspor galibiyetinin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, “Maçın yüksek tempoda geçeceğini biliyorduk. Malatyaspor çok diri ve genç bir takım, iyi oyuncuları var. Özellikle Hasan hoca geldikten sonraki süreci takip ediyorum, analiz yaparken de gerçekten çok tehlikeli bir takım olduğunu biliyoruz. O fırsatı buldukları anda o boşlukları verdikten sonra çok önemli oyunculara sahipler” dedi.

Yeni Malatyaspor karşısında tecrübeli oyuncuları ile kazandıklarını ancak genel anlamda çok istedikleri bir oyunu sergileyemediklerini de ifade eden Özköylü, “Biz daha çok topa sahip olmak isteyen bir takımız ama bugün bunları çok istediğimiz gibi yapamadık. İstanbul’dan sonra burası biraz hava olarak bizi çarptı ama her şeye rağmen oyuncu kalitemiz ve tecrübeli oyuncularımızın saha içinde yaptığı doğru şeyler bizi sonuca götürdü. Ben zor bir maç bekliyordum, bunu oyuncularıma da söyledim bir anlamda da bunu da gördük bugün. En azından skor ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayan bir Malatyaspor vardı. Ben bundan sonra daha iyi sonuçlar alacaklarına inanıyorum. Biz artık önümüze bakacağız, üst sıralardaki yerimizi biraz daha sağlamlaştıracak bir 3 puan oldu. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Oyun anlamında değil ama mücadele anlamında iyi bir oyun sergiledik” diye konuştu.