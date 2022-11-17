Kupa koleksiyoneri...Satrançta dünyanın şampiyonu oldu, teklif yağıyor

Kupa koleksiyoneri...Satrançta dünyanın şampiyonu oldu, teklif yağıyor

Doğu Anadolu ekibi, Nurettin Soykan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Hasan Özer yönetiminde çalışmalarını tamamladı. Sarı-siyahlılarda savunma oyuncusu Barış Başdaş, kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Kaplanlarda Barış dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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