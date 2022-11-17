Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında sahasında oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında sahasında oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Doğu Anadolu ekibi, Nurettin Soykan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Hasan Özer yönetiminde çalışmalarını tamamladı. Sarı-siyahlılarda savunma oyuncusu Barış Başdaş, kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Kaplanlarda Barış dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Ligde 10 puanla 17. sırada bulunan sarı-siyahlı ekip, Pendikspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor.
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