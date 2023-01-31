Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takımın maddi sorunlarla boğuştuğunu belirterek, Yeni Malatyaspor’un içinde bulunduğu durumdan çıkması için sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takımın maddi sorunlarla boğuştuğunu belirterek, Yeni Malatyaspor’un içinde bulunduğu durumdan çıkması için sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, bu hafta oynayacakları Rizespor karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Kulüp binasında gerçekleşen toplantıda takım ile ilgili bilgi paylaşan Vural, geçen hafta oynanan Eyüpspor galibiyetiyle mutlu olduklarını belirterek, “Yeni Malatyaspor’un Eyüpspor galibiyetinin gündeme gelmesi hepimizi mutlu ediyor. Sonuç olarak karşımızda ciddi maddi değeri olan önemli oyuncuları olan bir takımı 60. dakikadan sonra 40 dakikaya yakın 10 kişi oynamamıza rağmen yendik” ifadelerini kullandı.

Rizespor öncesi takımda sakatlıkları devam eden ve cezalı oyuncular olduğunu ifade eden Vural, “Her takımın eksiklikleri olur, sakat, cezalı oyuncuları olur. Bizim de maç öncesi 6 oyuncumuz, Barış, Fatih, Miraç, Berat ve Osman sakatlıkları nedeniyle Philip de cezası nedeniyle aramızda olamadılar. Philip’in 5 maçlık cezası Rize maçından sonra tamamlanacak” şeklinde konuştu.

Yönetimin kurulunun takımın problemlerini en aza indirmeye çalıştığını ancak takımın sorunların çözümü noktasında verilen sözlerin yerine getirilmesini gerektiğini dile getiren Vural, “Problemler yönetim kurulunun çabası ile en aza indirilmeye çalışılıyor. İstiyoruz ki Yeni Malatyaspor takımı Malatya’nın önemli markasına sahip çıkalım. Şu andaki durumu itibariyle yaklaşık 500 milyon lira borcu olan ve büyük bir sıkıntıda olan bir takım. Bu yönetim kurulundaki arkadaşların çözeceği bir iş değil. Gelmeden oturup konuşuldukları gibi ben bu kadar sen bu kadar verirsen bu bütçeyi sezon sonuna kadar oluştururuz diyen kardeşlerimiz o gün o masada oturup imzaladıkları protokolü yerine getirsinler. Getirmeyeceklerse de ifade etsinler şu nedenlerle yapamıyoruz diye. O gün filmin jeneriği gibi düşünün. Asıl film şimdi başlıyor. Eğer üstlerine düşeni yapmazlarsa film ortaya çıkar. Hepimiz o zaman bir şeyleri ifade etmek zorunda kalırız” diye konuştu.

Rizespor deplasmanını zorlu geçeceğini, takımın maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olduğuna da değinen Vural, “Bu haftada çok zor bir ekiple oynayacağız. Elindeki imkanlarla buradan çıkış yapmak zorunda olan bir takım olarak bu takımın maddi manevi desteğe ihtiyacı var ki elindeki dinanizmi sonuna kadar kullanabilsin. Buraya bir hareket getirebilmek anlamında Yeni Malatyaspor kendi kendinin içi dinamiğini sağlayacak buna tepki verecek bir şeyler yapmak zorunda. Bizler burada bugün varız yarın yokuz. Biz bu maçı kazanmalıyız gerekiyor hesaplamasıyla oynamamız lazım. Ben bu takımın antrenörüyüm bana görev verildi. Benim burada oyuncu çalıştırıp onu oynatma en iyi kadroyu oluşturup benden istenen sonucu getirmek için uğraşmam gerekiyor” diye konuştu.