Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında İzmir ekibi Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında İzmir ekibi Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, karşılaşmanın tamamında pozisyon ve üstünlüğün kendilerinde olduğunu söyledi Müsabakanın ilk yarısının bitimine son 15 saniye kala yedikleri golün kendilerini zor durumda bıraktığını belirten Özer, “Bu da Göztepe’nin daha defansif oynamasına neden oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında yine topa sahip olan ve pozisyona giren biziz, penaltıyı kaçıran bizdik. Ama futbolda ne yazık ki bunlar var. İçeride bu güzel oyunla mağlup olmak asıl bizi derinden yaralayan ve üzen taraf. Ancak oyuncuların savunma ve hücumda nasıl geliştiğini gördük. Bu da sevindirici bizim için, oyuncularımız elinden gelen her türlü mücadeleyi azmi ortaya koydular ve bunu sahaya yansıttılar. Ancak futbolda atamadığınız zaman ne yazık ki böyle sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz” dedi.

Karşılaşmanın hakkının kendileri adına mağlubiyet olmaması gerektiğini de ifade eden Özer, “Ama kaybettik. Bunu telafi etmek için mücadeleye devam edeceğiz. Oyuncularımız böyle bu şekilde yürekten oynadığı sürece. Başka oyuncu yok, bu oyuncuları kazanmak zorundayız. Maçtan önce sakatlıklar var, onları bahane etmiyoruz. Biz burada 11 kişi sahaya çıkıyoruz, herkese bir değer veriyoruz. Elimizdeki kadro bu. Çünkü en iyi şekilde kadroyu kullanmak istiyoruz. İçeride kaybetmek çok üzücü, rakibe bir pozisyon vererek kaybettiğimiz bir maç oldu.”

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, ise 6 puanlık bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için son derece mutlu olduklarını belirterek, “Bana göre 6 puanlık bir maçtan 3 puanla ayrılmak müthiş oldu. Önümüzdeki hafta daha önem kazandı” dedi. Yeni Malatyaspor karşılaşmasına hafta için çok iyi hazırlandıklarını da ifade eden Özkayımoğlu, “Gerçekten çocuklar çok iyi mücadele ettiler, hepsi son saniyeye kadar bütün ne varsa güçlerini sahaya yansıtmaya çalıştılar. Camiamızın çok ihtiyacı vardı bu 3 puana. Bundan sonra inşallah yukarıya tırmanma zamanı” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki hafta kendi sahalarında yapacakları maçın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na denk geldiğini de belirten Özkayımoğlu, “Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde muhteşem Göztepe taraftarının yapacağı şeyleri düşünemiyorum. Oradan da 3 puan parolası ile ayrılıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bizim için çok değerli bir 3 puan, 6 puan değerinde” dedi.

Yeni Malatyaspor’un Hasan Özer’in gelmesi ile birlikte daha tempolu ve agresif oynadığını ifadede eden Özkayımoğlu, “Biz de buna karşılık verip üçlü defansta çok başarılı olduk bugün. 3 puan bizim için mutluluk verici ama Malatya’nın da ben önünün açık olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.