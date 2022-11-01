Spor Toto 1’inci Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, son üç maçında iki galibiyet elde ederek çıkışa geçti.

Spor Toto 1’inci Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, son üç maçında iki galibiyet elde ederek çıkışa geçti.

Son olarak İzmir ekibi Altınordu’yu deplasmanda mağlup eden sarı-siyahlılar, ligdeki 2. galibiyetini aldı. Ligde aldığı iki galibiyeti de deplasmanda elde eden Doğu Anadolu ekibi, bu alanda deplasman karnesi iyi olan takımlar arasında yer alıyor.

Kaplanlar ligde topladığı 9 puanın 7 ‘sini deplasmanda elde etti. Altınordu galibiyetiyle moral bulan Yeni Malatyaspor, Ligin 12. haftasında evinde ağırlayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.