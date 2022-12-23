Doğu Anadolu ekibi Denizli deplasmanından galibiyet ile dönerek, küme düşme potasından çıkmanın peşinde. Ligdeki 5 maç aradan sonra galip gelen kaplanlarda morallerin üst seviyede olduğu gözlerden kaçmadı.

Yeni Malatyaspor, 1. Ligin 19. Haftasında deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Hasan Özer yönetiminde çalışmalarını tamamlayan sarı siyahlı ekipte futbolcuların azmi ve hırsı dikkat çekti.

Spor Toto 1’inci Ligde mücadele eden Yeni Malatyaspor, ligin 19. Haftasında deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı.

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