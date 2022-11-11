Spor Toto 1’inci Lig ekibi Yeni Malatyaspor ligin 13. Haftasında deplasmanda oynayacağı Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1’inci Lig ekibi Yeni Malatyaspor ligin 13. Haftasında deplasmanda oynayacağı Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

12 Kasım Cumartesi günü saat 19:00’da deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Hasan Özer yönetiminde çalışmalarını tamamlayan Doğu Anadolu ekibinde futbolcuların azmi ve hırsı dikkat çekti.

Ligde 10 puanla 16. Sırada bulunan sarı siyahlı ekip Bolu maçını kazanarak küme düşme potasından çıkma peşinde.