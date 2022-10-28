Spor Toto 1.Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, ligin 11.haftasında deplasmanda İzmir ekibi Altınordu’yla karşılaşacak.

Spor Toto 1.Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, ligin 11.haftasında deplasmanda İzmir ekibi Altınordu’yla karşılaşacak.

Spor Toto 1. Lig’in 11. hafta mücadelesinde bugün saat 20.00’de İzmir temsilcisi Altınordu ile karşılaşacak olan sarı-siyahlılar, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Lig’deki ilk galibiyetini 9.haftada deplasmanda Bandırmaspor karşısında 2-0’lık galibiyetle alan Yeni Malatyaspor, 10.haftada evinde Göztepe’ye 1-0’lık skorla mağlup olmuştu. Lig’de ki 10 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan ve 6 puan toplayan Doğu Anadolu ekibi, Altınordu maçını kazanarak tekrardan çıkışa geçmek istiyor.