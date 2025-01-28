DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni mahalle olan bölgelerde yeni hat çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce her geçen gün hızla büyümeye devam ederken, bu çerçevede belediye bünyesindeki alanlarda da yeni düzenlemeler yapılıyor. Alt yapı eksikliği bulunan yeni mahallelerde yeni hat çalışmalarını sürdüren ekipler, bir yandan da yeni imara açılan bölgelerde kanalizasyon alt yapısını tamamlıyor. Bu çerçevede SU ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Darıcı Mahallesi’nde 250 metre kanalizasyon hattının çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların kullanımına sundu.