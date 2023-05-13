Eskişehir’de 60 yılı aşkın süredir kuyumculuk yapan Nejat Köprülü, yaklaşık 2 ay önce piyasaya sürülen yeni madeni 1 liraların şık ve ergonomik olduğunu ifade ederek, vatandaşların cebinde daha hafif yer kaplayacağını ve kullanımın kolay olacağını dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, yaklaşık 2 ay önce yeni madeni 1 lira bastırarak piyasaya sürmüştü. Eski ağırlığı 8,16 gram olan 1 liranın yeni ağırlığı 1,5 gram azaltılarak 6,63 grama düşürüldü. Eski 1 liralar yavaş yavaş piyasadan kalkarken, binlerce yeni 1 lira piyasaya girerek kullanılmaya başlandı.

Eskişehir’deki kuyumcular, piyasada kullanılmaya başlanan yeni 1 liraların tasarımının vatandaşlar tarafından beğenildiğini ifade ediyor. Kuyumcular Çarşısı’nda 60 yılı aşkın iş yapan ve en eski esnaflardan olan Nejat Köprülü, vatandaşların cebinde eski ağırlığının aksine yeni sürüm 1 liraları daha hafif bir şekilde taşıyacaklarını belirtti. Köprülü, madeni paraların genişliğinin ölçüldüğü kumpas aletiyle yaptığı ölçümlerde madeni paranın hammaddesi olan bakır, çinko ve nikel oranlarının değiştirilmesi sonucu yeni 1 liranın daha şık bir görüntüye kavuştuğunu ifade etti. Şimdiki paraların değerinin daha önem arz ettiğine dikkat çeken Köprülü, “Eski 1 liranın gramajı düşürülmüş, daha şık ve ergonomik hala getirilmiş. Eski 1 liralar çok kullanıldığı zaman çabuk kararmaya başlıyordu. Yeni 1 liralar ise daha gösterişli, pırıl pırıl. Bir tanesinin gramını yaklaşık 1,5 gram azaltmışlar. Yenilerin sesinde bile değişiklik var” şeklinde konuştu.