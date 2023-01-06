Gölcük Belediyesi tarafından yeni kurulan Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol takımı ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Kocaeli Gençler Şampiyonası ilk maçında Darıca GSG karışında, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Müsabakayı tribünlerden izleyerek sporculara destek veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, maç sonrasında gençleri tebrik ederek, başarılar diledi.

İzmit Belediyesi, Plajyolu’nda mesaisine devam ediyor

İzmit Belediyesi, Plajyolu’nda mesaisine devam ediyor

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