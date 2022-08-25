Bursa’da 30 Ağustos Zafer mahallesi Site Yöneticileri ile Mahalle Muhtarı Halil Özçoban’ın katılımıyla sorunlar masaya yatırıldı.

Bursa’da 30 Ağustos Zafer mahallesi Site Yöneticileri ile Mahalle Muhtarı Halil Özçoban’ın katılımıyla sorunlar masaya yatırıldı.

Nilüfer ilçesinde yeni kurulan 30 Ağustos mahallesinde yeni yerleşim yeri olması sebebiyle bir takım sıkıntılar yaşıyor. Mahalleye yapılması gerekenlerle alakalı bir araya gelip toplantı yapan mahalle sakinleri bunları yetkili birimlere aktarmak için fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, "Mahalledeki eksiklerin arasında Aile Hekimliği, yeni Pazar alanı, taksi durağı, mahalle iletişim birimi, çocuk parkları, spor alanı yürüyüş yolları, proje aşamasında bulunan Banka şubesi ile ATM’leri, büyükşehir ve ilçe belediye kreş yapımı, mahallede bulunan ilk öğretim ve ortaokulun kapasitesinin dolması nedeniyle yeni bir okul ihtiyacı var, toplu taşıma araçları yetersiz, bulvar, cadde ve sokaklar halen asfaltsız durumda. Mahallemizde her geçen gün nüfus artışı yaşanıyor. Mahallemizde halen 4 bin 780 kişi kayıtlı görünüyor. Kayıtlı olmayanlarla birlikte nüfusumuz 9 bin civarında. Önümüzdeki ay okullar açılacak. Toplu taşıma araçların minibüs tipi olması vatandaşın yoğun olacağından dolayı sık sık tartışmalara ve kavgalara meydan verecektir. BURULAŞ ve Özel Halk Otobüsleri derneğince tartışma ve kavgalara meyil verilmemesi için gerekli çalışmaları gerekiyor. Yollarımız büyükşehir ve ilçe belediyesince asfaltlanmalıdır. Mahallemizde yeni pazar alanı kurulması, Aile Hekimliği binasındaki eksiklerin tamamlanarak faaliyete geçirilmesi sürecinin hızlandırılması, taksi durağı yapılmasını, bir olan Çocuk parkına yenilerin eklenmesini, spor alanı yürüyüş yollarının arttırılmasını, proje aşamasında bulunan banka şubesi ile ATM’lerin, Büyükşehir ve ilçe belediye kreş yapımı, mahallede bulunan ilk öğretim ve ortaokulun kapasitesinin dolması nedeniyle yeni bir okulun yapılmasını, mahallemizde bulunan caddelerde kaldırımların yapılmasını ve ihtiyaç noktalarına hız kesicilerinin yerleştirilmesi, hırsızlık olayların artması nedeniyle mahallemize sabit Bekçi istiyoruz. Genel seçimlerin yapılacağı 2023 yılı yaklaşıyor. Oy talep etmek için kapımıza siyasiler gelecek" dedi.