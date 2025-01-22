Konya’nın Derebucak ilçesinde ve yeni Konya Antalya Kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı, Derebucak’ın bazı dış mahallelerinde ve Beyşehir - Derebucak güzergahlı yeni Konya Antalya Kara yolunda da etkili oldu. Kar yağışı dolayısıyla Gembos Ovası mevkiinde sürücülerin muhtemel bir kaza ihtimaline karşı dikkatli ve yavaş seyretmesi yönünde uyarılarda bulunuldu. Demirkapı Tüneli’nin Konya istikameti yönünde kar yağışı karayolları ekiplerini alarm durumuna geçirirken, güzergahı ulaşıma açık tutabilmek için yoğun bir çalışma yürütülüyor.