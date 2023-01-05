Yeni Evim kampanyasında orta gelirliye 15 yıl vadeli, yüzde 0,69’dan başlayacak kredi faizi sunulacak. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kampanyayla birlikte ilerleyen dönemde konut arzının belirli bir noktaya gelmesiyle, fiyatların gerileme yaşayabileceğini söyledi.

Yeni Evim kampanyasında orta gelirliye 15 yıl vadeli, yüzde 0,69’dan başlayacak kredi faizi sunulacak. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kampanyayla birlikte ilerleyen dönemde konut arzının belirli bir noktaya gelmesiyle, fiyatların gerileme yaşayabileceğini söyledi.

İlk Evim İlk İş Yerim projesinin ardından, orta gelir grubunun konuta erişimini kolaylaştırmaya yönelik olarak hazırlanan yeni konut finansman modeli ’Yeni Evim’ kampanyasında detaylar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın eş güdümlü olarak yürüttüğü projede, azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacak. Programda asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

Program çerçevesinde İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm şehirlerde 3. bölge olarak belirlendi. 1. bölge için finansman tutarı en çok 5 milyon, ikinci bölge için 3 milyon, üçüncü bölge için ise 2 milyon TL olacak. Kampanya 16 Ocak tarihi itibariyle başlayacak. İlk yıl 1 milyonluk finansman tutarında taksit 4 bin 410 TL olacak.

Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak

Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.

Konut piyasasının kampanyaya reaksiyonu ne olacak?

Emlak uzmanları projeyle birlikte ilerleyen dönemde konut arzının belirli bir noktaya gelmesiyle, fiyatların gerileme yaşayabileceğini söyledi. Öte yandan ikinci el konutların bu kampanyadan ve kredilerden faydalanamadığını söyleyen uzmanlar, ikinci el konutların bu sebeple fiyatlarında bir dalgalanma beklemediklerini aktardı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İTO Meclis üyesi ve Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yeni bir konut edindirme modeli hayata geçirildi. Uzun zamandır çalışılan bir konuydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın eş güdümlü olarak yürüttüğü projede, 3 ayrı bölgede, gelir ile uyumlu, 0,69’dan başlayan oranlarda kredi imkanları tanınıyor" dedi.

Kampanyanın detayları

İstanbul’un 1’inci Bölge olarak ayrı tutulduğunu aktaran Özelmacıklı, "Burada kredi üst limiti 5 milyon ile sınırlandırıldı. 2’nci Bölge de ise Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla illeri kapsama alındı ve bu illerde üst limit 3 milyon olarak belirlendi. Diğer iller ise 2 milyon üst limit ile sıfır konutlar kapsamında kredi imkanı sağlanmış olacak. Peşinat yüzde 10 olarak belirlenirken, 5 yıl satmama şartı, 15 yıla varan vade imkanı da var. Uzun vadede konuta erişim kolaylaşacak. Özellikle bu kredilerde 3. Bölge dışında kişinin gerek kendisinin gerekse de eşi adına konutunun olmaması ve son bir yıl içinde konut satışı da yapmamış olması önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Kredilerde ödemeler gelirin yüzde 40’ını aşmayacak. Konutların tavan fiyatları ise daha sonra açıklanacak. Yine 1’inci Bölge ve 2’nci Bölgeler için en az bir yıldır ikamet şartı aranacak" ifadelerini kullandı.

Kredi kullanacak orta gelirliler için gelir sınırlarının da bölgelere göre belirlendiğini aktaran Özelmacıklı, “Gelirler 1’inci Bölgede 80 bin, 2’nci Bölgede 65 bin 3’üncü Bölgede ise 45 bin TL olarak sınırlandırıldı. 1 milyon TL’lik bir kredi çekildiğinde, ödemeler ilk yılda 4 bin 410 TL, 2’nci yılda 5 bin 400 TL, 3’üncü yılda 6 bin 480 TL, 4’üncü yılda 10 bin 315 TL ve 5’inci yıl ve sonrasında 12 bin 697 TL olarak geri ödeme planı çerçevesinde yapılacak. Buna göre 1 milyon TL için 15 yılda geri ödeme toplam tutarı yaklaşık 2 milyon TL olacak” diye konuştu.

"Konut arzı bu kampanyayı destekliyor"

Projenin orta gelir grubunun konuta ulaşması için örnek bir model olduğunun altını çizen Özelmacıklı, "Anadolu’daki illerimizde çok daha avantaj sağlıyor olacak. Konut arzı bu kampanyayı destekliyor. Müteahhitler katılmak istedikleri proje ve stoklarıyla beraber bakanlığa başvuru yapacaklar. Kriterlere uygun olanlar bankalar garantörlüğünde, tüketici talepleriyle eşleştirilecek" dedi.

"Konut arzını belirli bir noktaya getirdiğimizde ilerleyen aşamalarda fiyatları düşürebilir"

Özelmacıklı, "Konut piyasasında büyük şehirlerde, uygun oranlı krediler sonrasında fiyatların artacağını söyleyebiliriz. İlerleyen aşamalarda ise müteahhitlerin stokları eritmesi ve yeni projelere başlamasıyla konut arzının karşılanması sağlanacaktır. Konut arzını belirli bir noktaya getirdiğimizde ilerleyen aşamalarda fiyatları düşürebilir" açıklamalarında bulundu.

Sıfır konutlarda finansmanın kolaylaşmasıyla fiyatların biraz yükselebileceğini söyleyen Özelmacıklı, "İkinci el konutlar bu kampanyadan ve kredilerden faydalanamıyor. İkinci el konutların bu sebeple fiyatında bir dalgalanma beklemiyoruz" şeklinde konuştu.