Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışmalarıyla hayata geçen “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasına başvurular bugün itibarıyla başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışmalarıyla hayata geçen “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasına başvurular bugün itibarıyla başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyası başvuruları bugün itibarıyla başladı. Vatandaşlar, “Yeni Evim” kampanyasıyla ilgili merak ettikleri tüm detayları https://yenievimkampanyasi.com.tr/ adresi üzerinden öğrenebilecekler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasının bugün itibarıyla başladığını duyurdu. Bakan Kurum, “Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ile açıkladığımız Yeni Evim kampanyamızda başvurular bugün itibariyle başladı. İlk etapta 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak kampanyaya ilişkin tüm bilgilere https://yenievimkampanyasi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz” dedi.

“Konut ve finans sektörü, devletimizin desteğiyle bir araya geliyor”

İnternet sitesinde “Yeni Evim” başlığı altında şu bilgilere yer verildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasıyla, 81 ilimizde, ilk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlarımız için konut ve finans sektörü, devletimizin desteğiyle bir araya geliyor.

İlk evini alacak vatandaşlarımız piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısı, ilk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı hane halkı geliriyle uyumlu ödeme imkânlarıyla huzurlu ve güvenli yuvalarına kavuşuyor.”

“Yeni Evim” internet sitesinde kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar bilgilendiriliyor”

“Yeni Evim” web sitesinde “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasına ilişkin detaylar vatandaşlarla paylaşıldı. İlk evlerine sahip olmak isteyen vatandaşlara 3 yıl ödeme kolaylığı tanınacağı belirtilerek, yüzde 10 peşinat, yüzde 0,69’dan başlayan vade farkı ile 15 yıla varan vade imkanıyla ev sahibi olunabileceği bilgisi verildi. Hanehalkının toplam gelirinin dikkate alındığı kampanyadan son 1 yıl içinde konut alınacak ilden konut satışı yapmamış olunması, 1’inci bölge olan İstanbul ve 2’inci bölge Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla’da son bir yıl içinde ikamet etmesi ve finansman desteğinden faydalanmak için kişilerinin konutunun olmaması şartı aranıyor. Kırsaldaki evler, devre mülkler bu kriter kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtilerek, hanede (eş ve 18 yaş altı çocuklar dahil) en az 1 tane yüzde 50 ve üzeri hisseli konut tapusu olan ya da hisse oranına bakılmaksızın hanede birden fazla hisseli konut tapusu olan kişilerin programdan yararlanamayacağı ifade edildi. Finansman desteği ile edinilen konutun 5 yıl boyunca satışının yapılamayacağı belirtildi. Konut üretici firmadan proje bedelinin yüzde 5’i kredinin ilk yılı için taksit katkısı olarak peşin alınacağı belirtildi.

“Yeni Evim Konut Finansman Programı ile konut almak için kullanılacak kredi miktarı 3 bölgeye ayrıldı”

“Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasıyla ilk evine sahip olacak vatandaşlar, 1’in bölge olan İstanbul’da azami 5 milyon lira kredi kullanabilecekken, 2’inci bölgede yer alan Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla’da ise azami 3 milyon liraya kadar kredi kullanılabilecek. 3’üncü bölgede yer alan diğer şehirlerde ikamet eden vatandaşlar ise azami 2 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.

“Kampanya kapsamında vatandaşlar bitmiş, belirli oranda tamamlanmış ve yeni projelerden faydalanabilecek”

Yeni finansman modeli ile vatandaşlar bitmiş konutlardan satın alabilecek. Konut sahibi olmak isteyen kişiler bankanın konut tamamlanma oranını, kredilendirme için uygun bulması halinde belirli oranda tamamlanmış konutlardan da faydalanabilecek. Proje sahibi konut üreticisi, banka ile Garantörlük Sözleşmesi yapar ve tüm konutları Yeni Evim Finansman Desteği kapsamında yapmayı taahhüt ederse, yeni projeden konut alımını da yapılabilecek.

“Konut almak isteyen vatandaşlar, kendilerine uygun daireyi seçerek finans kuruluşlarına başvuracak”

“Yeni Evim” internet sitesinde konut alım süreci aşamalar halinde anlatıldı. İlk olarak konut üreticilerinin kriterlere uygun yapılan konut projelerinin web sitesinden ilan edileceği ifade edildi. Konut almak isteyen vatandaşlar ise kendilerine uygun daireyi seçerek finans kuruluşlarına başvuracak. Sonraki süreçte ise finans kuruluşu hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyerek uygun olan projeler için kredi tahsis edileceği ifade edildi. Kişilerin mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacağı bildirildi.

“Yeni Evim Konut Finansman Programı ile Konut Üreticilerine İnşaat Destek Programı”

Web sitesinde, Yeni Evim Konut Finansman Programı Konut Üreticilerine İnşaat Destek Paketi kredi limitinin 25 milyar lira olarak belirlendiği belirtildi. Yeni Evim Konut Finansman Programı kapsamında konut arzının arttırılabilmesi için konut üreticilerine uygun finansman imkanı sunulacaktır. Yararlanıcı projeyi Yeni Evim Konut Finansmanı Programı kapsamında yapmayı taahhüt etmesi ve finans kuruluşuyla projenin tamamlanmasına yönelik Garantörlük Sözleşmesi imzalaması gerekecek.