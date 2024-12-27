SASKİ, Duman Mahallesi’nde alternatif su kaynağından elde edilen içme suyunu bin 500 metrelik yeni hat ile bölgeabonelerine ulaştırdı.Mevcut kaynakların üzerindeki stresi azaltacak yeni kaynak aynı zamanda bölgenin su sorunlarına çözüm olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Taraklı Duman Mahallesi’nin içme suyu ihtiyacına kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm sunmak için önemli bir çalışmayı tamamladı. Alternatif kaynaktan elde edilen içme suyu, inşa edilenbin 500 metrelik yeni hat aracılığıyla abonelere ulaştırıldı.

Alternatif kaynak ve bölgeye kısa sürede kazandırılan yeni hat sayesinde özellikle yaz aylarında yaşanan su yetersizliği sorunları kesintisiz olarak çözüme kavuştu.

Alternatif kaynak ile kesintisiz hizmet

SASKİ tarafından yapılan açıklamada, “İlimizin yüksek kesimlerinde yer alan Duman Mahallesi’nde özellikle yaz aylarında içme suyu yetersizliği yaşanmaktaydı. Kesintisiz içme suyu anlayışımızla hareket ederek Duman Mahallesi’nde başlattığımız bin 500 metrelik güçlü altyapı çalışmasını kısa sürede tamamladık. Bölgeye hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.