Malatya’nın Kale ilçesinin yeni Kaymakamı Mustafa Aksoy, Karakaya Baraj Gölü’nde teknede dümene geçip jandarma ile birlikte denetim yaptı.

Malatya’nın Kale ilçesinin yeni Kaymakamı Mustafa Aksoy, Karakaya Baraj Gölü’nde teknede dümene geçip jandarma ile birlikte denetim yaptı.

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak’ın Giresun’un Eynesil Kaymakamlığına atanması ile yerine Mersin il merkezinde stajını, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi ve Şırnak’ın Cizre ilçelerinde kaymakam refikliği stajını tamamlayan Mustafa Aksoy atanarak, geçtiğimiz günlerde Kale’de göreve başlamıştı. Kale ilçesinin yeni Kaymakamı Aksoy, Karakaya Barajı Gölü’nde faaliyet gösteren Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı’nı ziyaret etti. Aksoy ve beraberindeki jandarma yetkilileri, Karakaya Barajı Gölü’nde yasak avlananlara yönelik denetim yaptı. Aksoy, teknede dümene geçip jandarma ile birlikte denetim yaptı.