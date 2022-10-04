Üniversite hayatlarını Düzce’de sürdürmek için gelen öğrencilerin şehir içi ulaşım kartlarını alabilmeleri için kampüste stant kurdu. Öğrenciler şehir merkezine gitmelerine gerek kalmadan Ulaşım Kartlarını almaya başladı.

Üniversite hayatlarını Düzce’de sürdürmek için gelen öğrencilerin şehir içi ulaşım kartlarını alabilmeleri için kampüste stant kurdu. Öğrenciler şehir merkezine gitmelerine gerek kalmadan Ulaşım Kartlarını almaya başladı.

Düzce Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi ile birlikte kayıt yaptırmak için Düzce Üniversitesine gelen öğrencilerin kent karta kolayca ulaşabilmeleri adına stant açtı. Belediye iştirak şirketlerinden olan Düzce Ulaşım A.Ş. tarafından kampus alanında yürütülen kent kart çalışmasını Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Günden ve Oya Kocaman yerinde takip ederken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ise alanda bulunan öğrencilere, Düzce’nin turistik bölgelerinin yer aldığı tanıtım broşürü ile fındık ve kolonya hediye etti.

Günden; “öğrencilerimizi yormadan ayaklarına hizmeti getiriyoruz”

Üniversite öğrencilerine yönelik sürdürülen çalışmanın ilk gününü değerlendiren Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Düzce Üniversitesinde öğretim sezonunun başladığını belirterek, “Düzce Belediyesi olarak öğrencilerimizi karşılıyoruz. İndirimli öğrenci ulaşım kartlarıyla alakalı bir stant kurduk. Merkezde bulunan öğrencilerimiz için merkez ofisimizde, üniversitede ise 2 arkadaşımızla bu işlemler bitene kadar mesaimizi sürdüreceğiz. Çocuklarımızı yormadan ayaklarına hizmeti getirmiş olacağız. Belediyecilikte asli görevlerimiz sosyal belediyecilik. Burada yapmış olduğumuz çalışmada sosyal belediyeciliğin bir gereği. Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’nün eğitim ve sosyal belediyecilik alanında bizlere talimatlarıyla elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Kocaman; “öğrencilerimize hoşgeldiniz diyoruz”

Başkan Yardımcısı Oya Kocaman ise “Öncelikle yeni eğitim-öğretim dönemi için Düzce Üniversitesine gelen öğrencilere hayırlı olması temennilerimizi iletiyoruz. Sosyal Belediyecilik anlamında öğrencilerimizin indirimli karttan faydalanmaları adına çalışma gerçekleştiriyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzde Düzce’mize dair bir takım hediyeler ile şehrimizi tanıtıcı broşürlerimizi sunuyoruz” dedi. Ulaşım A.Ş. bir yandan üniversite kampusunda ilk kez kart alacak olan öğrencilerin işlemlerini kolaylaştırma çalışması gerçekleştirirken diğer yandan da merkez binası üzerinden yoğunluk süresince 08.30 ile 19.00 saatleri arasında kent kart vize işlemleri ile kart basımı çalışmalarını aralıksız devam ettirecek.