Kahramanmaraş’ta yapımına 89 gün önce başlanılan 35 milyon TL’lik yatırımla tamamlanan Yeni Kanlıdere Köprüsü’nün açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve şehrin tarihi dokusunun bulunduğu Kanlıdere’nin yeni köprüsü törenle açıldı.

Şehir trafiğinin yükünün hafifletilmesi hedefiyle 17 Haziran tarihinde temeli atılan köprü açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Abdal Halil Ağa’nın torunlarının davul şenliği ile devam eden etkinlikte katılımcılara konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün hep birlikte şehrimize yapılan yatırımı hayata geçiriyoruz. Bizler her zaman ekip ruhu ile çalışmalarımızı yürütüyoruz ve ulaştığımız bu başarılar ekip ruhunun yakalanması ile olmuştur. Şehrimizin her yerinde her ilçesinde yatırımlarımıza devam ediyoruz. 89 günlük hedef koyduğumuz yeni Kanlıdere Köprüsü’nün şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz samimiyet ve büyük gayretlerle çalıştık ve nihayetinde bu çalışmalarımızın karşılığını buranın açılışı ile taçlandırdık. Burada sadece köprü açmıyoruz, bu alan şehrimizin tarihi dokusunun olduğu yer ve bu tarihi dokunun daha fazla önem kazanması için önemli bir hizmeti hayata geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bu köprü sadece köprüden ibaret değil. Bu alanda Abdal Halil Ağa’nın, Rıdvan Hoca’nın ve daha nice kahramanın yazdığı tarih yatıyor. Biz bu tarihe sahip çıkarak şehrimizin dönüşümüne gayret ediyoruz. Dolayısı ile bu tarihi dokumuzda cazibe merkezi oluşturulacak. Buranın maliyeti 35 milyon TL’yi aştı. Daha çok yatırımları Kahramanmaraş’a kazandırmak için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

"Yeni köprüye Ali Sezal ismi verdik"

Kahramanmaraş’ta geçmişe sahip çıkarak geleceği inşa ettiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kanlıdere’de açılan yeni köprünün isminin Ali Sezal Köprüsü olmasına karar verdik. Biz geçmişimize saygı göstermeden geleceğe ulaşamayız. Ali ağabeyimizin isminin burada en iyi şekilde yaşatılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Daha sonra konuşmalarını yapmak için kürsüye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Kurtuluş ruhunun bulunduğu en büyük şehir olan Kahramanmaraş’ta yatırımlar tek tek hayata geçiyor. 89 günde yapımı tamamlanan ve şehrin tarihi dokusunun yaşatıldığı bu alanda Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu yatırımı da kutluyorum. Yeni Kanlıdere Köprüsü yeni adı ile Ali Sezal Köprüsü’nün Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diliyorum. En kısa zamanda buradaki tarihi dokunun da dönüştürülmesini diliyorum” şeklinde konuştu.