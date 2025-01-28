Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Serdal Şimşek göreve başladı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, merkeze çekilirken yerine İzmir’in Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek atanmıştı. Yeni İl Müdürü Şimşek göreve başlarken, "Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’in tensipleriyle 27 Ocak 2025 tarihinde Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki görevime büyük bir heyecan ve sorumluluk bilinciyle başladım. Bugüne kadar Bilecik eğitimine emek ve katkı sunan herkese teşekkür ederim. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temelinde kuruluşun ve kurtuluşun şehri, kadim şehir Bilecik’in ve ülkemizin geleceğini tesis edecek olan gözbebeğimiz öğrencilerimizi erdemli ve yetkin bireyler olarak yetiştirmek için tüm eğitim paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız. Allah muvaffak eylesin" dedi.