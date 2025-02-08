Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüm görevine geçtiğimiz günlerde atanan Ramazan Demir göreve başladı.

20 Nisan 2020 tarihinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Yasin Özdemir geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanmıştı. Yerine Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir atanırken, Demir dün göreve başladı. Demir, Bilecik’te de gençlik ve spor alanında yeni projeler hayata geçirerek ilimizin spor potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediğini vurguladı.