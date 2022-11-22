İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Osmaneli ilçesi ziyareti sırasında 3 ilçeye hükümet konağı sözü vermesi sevinçle karşılanırken, Osmaneli’ndeki çalışmalar başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Osmaneli ilçesi ziyareti sırasında 3 ilçeye hükümet konağı sözü vermesi sevinçle karşılanırken, Osmaneli’ndeki çalışmalar başladı.

Osmaneli’nde daha önce projesi hazırlanan belediye binası ile birlikte iki önemli kamu yatırımı gerçekleşecek. Osmanlı ve Selçuklu özgün mimari görünümündeki hükümet ve belediye binaları Osmaneli ilçesine değer katacak. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Osmaneli ziyareti sırasında talep ettikleri içerisinde adliye katınında olacağı yeni hükümet binası yatırımı uygun görülerek onaylanmıştı. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal hızla projenin uygulanması için çalışmaları başlattı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yapmış olduğu açıklamada, “İlçemize bu yatırım için onay veren İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, AK Parti İl Başkanımız Serkan Yıldırım’a, Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya’ya, Kaymakamımız Yüksel Ünal’a ve tüm yatırımların mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a tekrar çok teşekkür ediyoruz” dedi.