İnegöl Belediyesi’nin Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesi kapsamında yeniden düzenlediği heykel meydanı şehrin çehresini değiştirdi. Vatandaşlar da yenilenmiş yüzüyle meydanı daha sık kullanmaya başladı. Yapılan düzenleme İnegöllülerden tam not aldı.

İnegöl Belediyesi, şehre modern ve sembol bir meydan kazandırmak için yaptığı planlama kapsamında merkezde köklü bir değişime imza attı. İlk olarak eski devlet hastanesinin bulunduğu alanda; yeni belediye hizmet binası, Nöbetçi Kitaphane, Gastro İnegöl restoranı, yer altı otoparkı, sergi salonu ve kafeteryanın yer aldığı bir yaşam alanı oluşturuldu. Ardından eski hükümet konağı ile hemen karşısında bulunan eski kaymakamlık lojmanı ve sedir kafenin yer aldığı alanda Merkez Park hayat buldu. Bu alanda da yer altı otoparkıyla beraber Gastro Kafe hizmet vermeye başladı. Son olarak Atatürk Anıtının olduğu bölgede yapılan düzenlemelerle bu 3 bölge aynı formlarda birbirlerini tamamlayacak şekilde İnegöl’ün Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanını oluşturdu.

Gece gündüz misafiri eksik olmayan meydan

3 bölge de hizmete girmesinin ardından İnegöllülerin uğrak yerleri haline gelirken, son olarak heykel meydanı 01 Eylül itibariyle başlayan düzenlemeler neticesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’yla birlikte yenilenmiş haliyle hizmet vermeye başladı. Yeşil alanı yüzde 50 oranında artan, aydınlatmalarıyla İnegöl gecelerini süsleyen, oluşturulan oturma alanlarıyla 7’den 77’ye her yaştan bireyin zaman geçirdiği yeni heykel meydanı, yeni görüntüsüyle vatandaşların beğenisini topladı. Genci yaşlısı herkesin uğrak noktası olan heykel meydanı, İnegöl’ün modern meydanını en güzel şekilde tamamlamış oldu. Gece gündüz misafiri eksik olmayan meydan, şehre hem renk hem hareket kattı.

7/24 dijital takip

Öte yandan, yeni meydan teknolojik donanımıyla da daha güvenli bir alan oldu. İnegöl Belediyesi’nin dijital alt yapısının uygulandığı meydan 7/24 kameralarla izleniyor.

“Yeni meydanımız şehrimize hayırlı olsun”

Şehrin yeni meydanına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’e yakışan bir meydan kazandırmak amacıyla 3 alanı 3 ayrı etap şeklinde planlayarak finalde ise birbirini tamamlayan tek bir meydanı ilçe halkının kullanımına sunduklarını söyledi. 3 ayrı parçayı bütünselleştiren ortak yapısal formlar ile İnegöl’e yeni bir merkez, yeni bir meydan kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Taban, “İnegöl’ün merkezinde vatandaşa hizmet üreten belediye binasıyla, şehrin lezzetlerinin sunulduğu Gastro İnegöl Restoranıyla, gençlerimizin renk kattığı kafeteryalarımızla, kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak sergi salonumuzla, yine gençlerimizin faydalandığı Nöbetçi Kitaphanemizle, otopark alanlarıyla, peyzajıyla ve aydınlatmasıyla güzel bir meydan oluştu. Modern İnegöl’ün modern meydanı şehrimize hayırlı olsun. İlk günden itibaren vatandaşlarımızın da yoğun şekilde bu bölgeyi kullandığını görmekten mutluluk duyduk” dedi.