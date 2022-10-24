Sağlık Bakanlığı’nca ’Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’ çerçevesinde Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda yeni göreve başlayan hekimlere hizmet içi eğitim verildi. Eğitimin son gününde ziyaret eden Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı ve Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan, yeni başlayan hekimlere başarı dileklerinde bulundu.

Kur’an kurslarına destek amaçlı bir araya geldiler

Kur’an kurslarına destek amaçlı bir araya geldiler

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