Esenler Belediyesi “Yedi Güzel Adam” adıyla Türk edebiyatına damga vurmuş Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Sezai Karakoç’un eser verdiği türlerde atölye çalışmaları ve eğitimlerin verileceği “Edebiyat Okulu”na ev sahipliği yapacak.

Esenler Belediyesi, Türk edebiyatının son yarım asrına damgasını vuran ve milli duyarlılıklarını eserlerine yansıtarak bir ekol oluşturan “Yedi Güzel Adam” temalı Edebiyat Okulu’na ev sahipliği yapacak. “Yedi Güzel Adam” olarak anılan Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Sezai Karakoç’un eserlerini geleceğe taşımayı ve edebiyata tutkulu her yaştan bireyi, Yedi Güzel Adam’ın gölgesinde birer kalem erbabı olarak yetiştirmeyi hedefleyen okula 15-65 yaş arasındaki herkes başvurabilecek. Edebiyat Okulu’na başvurular belediyenin internet sitesi üzerinden yapılacak. 16 hafta boyunca 7 başlıkta eğitimlerin verileceği Edebiyat Okulu’na son başvuru tarihi ise 30 Kasım 2022 tarihi olarak belirlendi.

Akademisyen, şair ve yazarlardan eğitim

Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu’nda Cahit Zarifoğlu Çocuk Edebiyatı Atölyesi, yazar Suheyla Sancar; Rasim Özdenören Roman Atölyesi, yazar Osman Koca; Nuri Pakdil Deneme Atölyesi, şair-yazar Özcan Ünlü; Alaeddin Özdenören Şiir Atölyesi, şair-yazar Şakir Kurtulmuş; Mehmet Akif İnan Portre Yazarlığı Atölyesi, gazeteci-yazar Mehmet Nuri Yardım; Sezai Karakoç Eleştiri Atölyesi, akademisyen-yazar Prof. Dr. Mehmet Güneş ve Erdem Bayazıt Öykü Atölyesi, yazar Erhan Genç tarafından verilecek. Edebiyat Okulu’nda ayrıca alanında uzman akademisyen, şair ve yazarlar tarafından farklı atölye çalışmaları da yapılacak.

Yayımlanmaya değer eserler, kitapta toplanacak

Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu’na başvuran adaylar, mülakata tabi tutulacak. Her bir atölye için başvurular alındıktan sonra başvuru sahipleri, ilgi alanlarına göre ayrılarak bu isimlerle ilgili bölümlerin atölyesi oluşturulacak. Adaylar isteğe bağlı olarak birden fazla atölyeye devam edebilme hakkına sahip olacak. Dersler, her atölyede bir eğitmen ile yapılacak. Haftanın bir günü 2 saat atölye çalışması yapılacak. Atölye çalışmaları sırasında iki usta öğretici tecrübe paylaşımı için derslere davet edilecek. Atölye çalışmaları süresince tecrübe paylaşımı anlamında yayınevi ve yazar ziyaretleri de yapılacak. Katılımcılar, Şeb-i Yelda Şiir Akşamı, Öykü Günleri ve özel edebiyat etkinlikleri gibi Esenler Belediyesi tarafından organize edilen faaliyetlere de etkin olarak katılım sağlayacak. Atölye çalışmalarının bitiminde ortaya çıkan ve yayınlanmaya değer görülen eserler bir antolojide toplanıp kitap halinde basılacak. Atölye çalışmaları sonunda bir de final programı gerçekleştirilecek. Final programında her bir katılımcıya sertifika ile çeşitli hediyeler takdim edilecek.