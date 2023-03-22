Merkezefendi Belediyesi’nce hizmete hazır hale getirilen üç Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri kurs kayıtlarına ve eğitimlerine başladı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye yeni kazandırılan Adalet Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Başkarcı Kurs Merkezi ve 1200 Evler Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nde spor kursları ve eğitim programları kayıtları başladı. İlçede yeni faaliyete başlayan Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nde çocuklar için akıl oyunları, robotik kodlama, satranç, dil kursları ve müzik kursları verilecek. Yine bu merkezde kadınlar için ise pilates, zumba, cimnastik, oya ve nakış eğitimleri verilecek. Vatandaşların istekleri istikametinde de kurslar açılacak.

“Kadın ve çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesini sağlıyoruz”

Kadın ve çocukların yaşamın her alanında özgürce var olmasını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Adalet, Başkarcı ve 1200 Evler Mahallelerimizde açtığımız Kadın Çocuk Yaşam Merkezimizde kurs kayıtlarımız ve eğitimlerimiz başladı. Alanlarında uzman eğitmenlerimizin vermiş olduğu kurslarımız sayesinde kadın ve çocuklarımıza eğitim veriyor ve gelişimlerinde önemli rol oynuyoruz. Bu merkezlerimizde kadın ve çocuklarımızın keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. İlçemize yeni kazandırmış olduğumuz bu üç merkezin hayırlı olmasını diliyor, kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızı kurs merkezimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplam 15 mahallede hizmet veriyor

Şu ana kadar, Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, Alpaslan Spor Eğitim Merkezi, Akkonak Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Merkezefendi Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Şemikler Sosyal Tesisleri, Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Sümer Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Gerzele Satranç Eğitim Merkezi, Servergazi Kadın Çocuk Yaşam Spor Merkezi, Başkarcı Kurs Merkezi, Karahasanlı Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Muratdede Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Karaman Kadın Çocuk Yaşam Merkezi ve yeni açılan 1200 Evler Mahallesi’ndeki Kadın Çocuk Yaşam Merkezi hizmet vermeye devam ediyor.