Türkiye’nin teknoloji markası Casper, gerçekçi oyun deneyimi yaşamak ve üretkenliğini artırmak isteyen kullanıcılar için yeni Excalibur 27” Curved Gaming Monitör’ünü satışa sundu. 300 Hz yenileme hızı ile bu kategoride ilkler arasında yerini alan monitör, 400 NIT parlaklığı, 1ms ultra hızlı tepkime süresi, AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC teknolojileriyle her kareyi akıcı şekilde ekrana getiriyor. Detayları yakalayan geniş ve kavisli bir tasarıma sahip monitör, FPS performansıyla da oyunlarda kritik avantajlar sağlıyor.

Casper, kullanıcıların bir monitördeki beklentilerini Excalibur 27” Curved Gaming Monitör ile karşılıyor. Her zaman bir adım önde olmak ve sürükleyici bir deneyim yaşamak isteyen kullanıcılar için üretilen yeni monitör, 300 Hz yenileme hızıyla Türkiye’de bu segmentteki ilkler arasında yer alıyor. Ultra yenileme hızının yanı sıra, sunduğu 1ms tepkime süresiyle de hızlı ve akıcı bir FPS performansı sağlıyor. Tasarımıyla da yeniliklere imza atan monitör, sahip olduğu 400 NIT parlaklığı ve HDR 10 desteğiyle doğanın tüm renklerini en canlı şekilde aktarıyor. Her detayı yakalamaya imkan tanıyan sağlayan 1500R geniş kavisli ekran tasarımı, oyun ve eğlence dünyasında kullanıcıları tam olarak içine çekiyor.

Ultra yenileme hızı ile bozulma ve takılmalar sona eriyor

Oyun oynamanın keyfini doyasıya yaşamak, işlerini ve çalışma deneyimini daha verimli hale getirmek isteyen kullanıcıların ortak ihtiyacını güçlü monitörler oluşturuyor. Verimli çalışmayı ve keyifli oyun oynama deneyimini bir bütünlük içerisinde sunan Excalibur 27” Curved Gaming Monitör, pek çok ekran teknolojisini bünyesinde barındırıyor. 300 Hz ultra yüksek yenileme hızı ve 1ms MPRT tepkime süresi ile en küçük detaylar dahi akıcı bir şekilde ekrana geliyor. Ayrıca, içerisinde yer alan AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC teknolojileri, ekran kartı ile monitörün eş zamanlı olarak çalışmasına imkan sağlıyor. Bu sayede monitörlerde yaygın olarak görülen görüntüdeki bozulma ve takılmalar, Excalibur kullanıcıları için bir sorun olmaktan çıkıyor.

Modern tasarım, sürükleyici görüntü teknolojisi

Hardcore gamer’ları oyun dünyasının içinde hissettiren, profesyonellerin verimliliğini zirveye taşıyan gelişmiş görüntü teknolojisi Excalibur 27’’ Gaming Monitör’de bir araya geliyor. Üç tarafı çerçevesiz ince tasarımı ile modern bir tasarım sunan monitör, 1500R geniş kavisli ekranıyla kullanıcıların derinlik hissini artırıyor. 400 NIT parlaklığıyla renklerin en gerçekçi halini yansıtan monitör, HDR 10 desteğiyle oyun ve sinema deneyiminin keyfini en üst seviyede çıkarmayı mümkün hale getiriyor. Aynı zamanda Fast VA panelleri, 178*178 geniş görüntüleme açısı ve 16:9 görüntü oranı ile de oyunların büyülü dünyasını, görsel bir şölenle aktarıyor.

Göz sağlığını koruyan yenilikçi teknoloji

Kullanıcılarının sağlığına da önem veren Excalibur, ekrandan gelen ışığın olumsuz etkisini minimuma indiriyor. Anti Flickering (titreşim önleyici) ve Low Blue Light (düşük mavi ışık) teknolojileri sayesinde, uzun süreli kullanımlarda bile göz yorgunluğunu en aza indiriyor. Bilgisayarın başından ayrılmak istemeyen gamer’lar ve uzun saatler boyunca çalışan profesyoneller için en sağlıklı seçenek olan Excalibur 27” monitör, diğer ekranlara kıyasla uzun vadede göz sağlığını en iyi şekilde korumak için tasarlandı.

Kablo karmaşasına son veren, ergonomik bağlantı seçenekleri

Excalibur 27’’ Gaming Monitör, 2’şer adet DP 1.4 ve HDMI 2.0 portları ile 300Hz’lik kaliteli ve hızlı bağlantılar yapılmasına imkan tanıyor. Benzer segmentteki monitörlere kıyasla yüzde 30 daha hızlı bağlantı seçeneği sunan monitör, diğer cihazların kolayca bağlanmasını sağlıyor. Arka tarafında yer alan port girişi tasarımı ile kablo karmaşasını önleyerek ev ve ofislerde düzenli bir görünüm sağlıyor. Sabit standlı kullanımın yanı sıra sunduğu Vesa desteği sayesinde de duvara monteli olarak kullanıma imkan tanıyor ve farklı kullanım alanlarına uygun esneklik sunuyor.

Teknik özellikler

Yenileme hızı: 300 Hz

Tepki süresi: MPRT 1ms

Curved/Düz: Curved

Çözünürlük: FHD

AMD freeSync teknolojisi: Evet

Anti - Flickering: Evet

Boyutlar: 456*615*191 mm

Vesa desteği: 100x100mm

Curved açısı: 1500R

Ağırlık: 3.71 kg

Çözünürlük değeri: 1920 x 1080

DP kablosu: 1 adet

Ekran boyutu 27”

Görüntü oranı: 16:9

Görüntüleme açısı: H:178 V:178

HDMI 2.0: 2 adet

HDR: HDR10

Kontrast oranı: 4000:1

Mavi ışık filtresi: Evet

Parlaklık: 400 NIT

NVIDIA G-Sync teknolojisi: Evet

Renk gamut: (sRGB) yüzde 100

Renk skalası: 16.7Milyon