Kia’nın yeni elektrikli otomobil modelleri EV3 ve EV6, bayi lansmanı ile tanıtımı yapıldı. Bu iki model, Koçaslanlar Otomotiv’in Eskişehir’deki şubesinde otomobil tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Kia, düzenlediği lansmanla elektrikli otomobil pazarında fark oluşturacak modelleri EV3 ve Yeni EV6’yı tanıttı. Segment lideri olmaya aday olan özellikleriyle dikkat çeken EV3, 772 kilometreye varan şehir içi menzili ile sürücülerin beklentilerini aşmayı hedefliyor. Yeni EV6 ise yenilenen tasarımı ve ultra hızlı şarj özellikleriyle elektrikli araç severlere modern bir çözüm sunuyor.

Lansmana katılan Lokman Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü Ersel İşcan, Kia’nın yenilikçi yaklaşımı ve elektrikli araç vizyonu hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi;

“Kia’nın elektrikli araçlarda hem tasarımı hem de uzun sürüş keyfi ile konfor sağlayan araçları erişilebilir fiyatlarla piyasaya sürme stratejisini destekliyoruz. EV3 ve güncellenen EV6 modellerini çok beğendik ve bu modellerin otomotiv sektöründe yeni bir çağ açacağına inanıyoruz. Bununla birlikte Kia’nın iş birlikçi yaklaşımından duyduğumuz memnuniyeti de ifade etmek isterim. Kia’nın elektrikli araçlarla ilgili büyüme stratejilerinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”

Koçaslanlar ailesinden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ise, Kia’nın yenilikçi yaklaşımını ve araç modellerini değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu;

“Kia’nın yenilikçi araç modelleri ve ileri görüşlü stratejilerinin, otomotiv sektörü ve elektrikli araçlar pazarının gelişimine büyük katkı sağladığını düşünüyor ve bu yaklaşımı takdirle karşılıyorum. Elektrikli araç teknolojisinde yeni standartlar belirleyen EV3 ve EV6 modellerinin, sürdürülebilir bir geleceğe yönelik önemli bir adım olduğuna inanıyorum.”

Lokman Koçaslan Otomotiv, Eskişehir’deki Kia şubesinde yeni EV3 ve EV6 modellerini otomobil meraklılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Elektrikli araç dünyasına adım atmak isteyen kullanıcılar, bu modelleri yakından görme ve deneyimleme fırsatı bulacak. EV3, 604 kilometre WLTP menzili ve 772 kilometreye varan şehir içi sürüş menziliyle sınıfında fark oluşturuyor. İ-Pedal teknolojisi ile rejeneratif frenleme seviyesini ayarlayarak sürücülere fren pedalı kullanmadan sürüş esnekliği sunuyor. 400V hızlı şarj teknolojisi, EV3’ün 58,3 kWh batarya kapasitesine sahip versiyonu için 29 dakikada, 81,4 kWh versiyonu için ise 31 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj olmasını sağlıyor. Sürdürülebilirlik odağında, The Ocean Cleanup ile yapılan iş birliği kapsamında geri dönüştürülmüş plastik malzemeler kullanılarak EV3’ün iç mekân tasarımında çevre dostu bir üretim gerçekleştirildi. Yeni EV6, sadece 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj edilebilmesini sağlayan 800V ultra yüksek hızlı şarj altyapısıyla kullanıcılarına sıra dışı bir elektrikli araç deneyimi sunuyor. Güncellenen tasarımı ve rekabetçi fiyatıyla dikkat çeken EV6, elektrikli araç deneyimini bir adım öteye taşıyor.