Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Esenspor, sezonun ilk deplasman maçında Develi İlçe Stadı’nda oynayacağı Develi Erciyesspor maçında üç puana kilitlendi.

Ligin ilk haftasında Yıldırım Beyazıt Şafakspor’u 7-0 mağlup ederek, lige iyi bir başlangıç yapan Yeni Esenspor, ligin ilk deplasman maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon oluşturduğu güçlü kadrosu ile dikkat çeken Yeni Esenspor’un Teknik Direktörü Faruk Yıldız, zorlu karşılaşma için hazırlıkların sorunsuz sürdüğünü dile getirdi. Yıldız, “İlk maçımızı farklı kazandık. Şimdi ligin ilk deplasman maçına çıkacağız. Amacımız yine sahadan üç puan ile ayrılmak olacak” dedi.

Develi İlçe Stadı’nda Pazar günü oynanacak olan Develi Erciyesspor-Yeni Esenspor karşılaşması saat 14.00’da başlayacak.