Yeni Esenspor Antrenörü Faruk Yıldız, “Dün maalesef yapamadık kötü oynadık ya da rakibimiz bizden çok istedi her güzel şeyin bir sonu varmış” dedi.

Kayseri 2. Amatör Küme Play-Off finalinde Sarız Anadoluspor’a 3-1 kaybederek şampiyonluğu kaybeden Yeni Esenspor’a büyük üzüntü hâkim. Sarız Anadoluspor maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Yeni Esenspor antrenörü Faruk Yıldız, “Dün maalesef yapamadık kötü oynadık ya da rakibimiz bizden çok istedi her güzel şeyin bir sonu varmış. Nasibimiz buraya kadarmış görev yaptığım ilk günden bana saygısını bozmayan kavgasız gürültüsüz namağlup olarak finale gelen oyuncularımın alınlarından öpüyorum. Ama bugün kötü oynadı diye takımıma laf söyleyen kendini bilmez çakma bir basıncının haddine değildir, benim takımıma laf konuşmak her eleştiri başım üstüne ama emeğe saygısızlık yapanın haddini de bildirmek boynumun borcudur. Bu vesile önce rakibim Sarız Anadolu Gençlikspor’u haklı galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum yolları açık olsun. Sonrasında izlemeye gelen herhangi bir taşkınlık yapmadan maçı takip eden bütün sporseverlere teşekkür ediyorum ve sonrasında yönetim olarak yanımızda duran İsmail Cahit Mezgitli, Halil Mezgitli ve Akif Mezgitli dostlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Hakem konuşmadım hiçbir zaman bugünde konuşmak istemiyorum gördüklerini çaldıklarına inanıyorum herkes hakkını helal etsin. En sonun da bu yolda her zaman yanımda olan Eser Şengil ve Şafak Afan hocam teşekkür borç bilirim. Allah razı olsun” dedi.