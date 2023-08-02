Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapılan atamalara ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

1968 yılında Emirdağ da doğan Mahmut Çorumlu, 1986’de Polis Koleji, 1990 yılında da Polis Akademisinden mezun oldu. Çeşitli illerde ve merkezde İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) gibi kritik ve önemli birçok birimde görev yaptı. Emniyet içinde FETÖ mücadelesinin sembol isimlerinden olan Çorumlu, 1999 yılında devlet içinde ilk kez hazırlanan FETÖ raporunu yazan ekipte yer aldı. Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’la Kars’ta uzun yıllar birlikte görev yapan Çorumlu, ‘Okkan’ ekolünün bir temsilcisi olarak görev yaptığı kentlerde vatandaşlarla iç içe çok önemli projelere imza attı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı dönemde kısa sürede Kırıkkalelilerin gönlünde taht kurdu. Kırıkkale’de Organize Suç Örgütleri ve uyuşturucu satıcıları ile ilgili önemli operasyonlar yapan Çorumlu, 17-25 Aralık’tan sonra KOM Başkan Yardımcısı olarak KOM birimlerini yeniden yapılandırdı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra personelinde ByLock çıkmayan tek daire KOM Daire Başkanlığı oldu. 2019 yılından beri KOM Başkanı olarak görev yapan Çorumlu, göreve geldiği süreden bugüne Cumhuriyet tarihinin en büyük, nitelikli birçok operasyonlarına ve yeni uygulamalarına imza attı. Görev yaptığı süre içinde yerli ve milli yazılımlara ve ulusal güvenliğe önem vermesi ile de tanınan Çorumlu, dışarıdan yazılım ve benzeri alımlar yaptırmayarak daire içindeki teknik ve nitelikli personelden yararlandı.

Görevde olduğu sürede FETÖ’ye yönelik ‘mahrem imam, sınav soruşturmaları, ByLock, Turgut Aslan’ operasyonlarını, organize suç örgütlerine yönelik ‘Sahil Rüzgarı, Tırpan, Müsilaj, Kukla, Tümör’, kaçakçılara yönelik ‘Silindir, Kene, Silici, Çiftlikbank, Miras’ gibi kamuoyunun yakından bildiği yüzlerce operasyonu başarı ile yönetti. Yaptığı sayısız operasyonların yanı sıra şehit Altuğ Verdi ve Muhsin Yazıcıoğlu suikast dosyalarını yeniden açtı. Uluslararası barış görev güçlerinde de yer alan Çorumlu, iyi derece Fransızca bilmektedir. İKK ve istihbarat arasındaki ilişkiler üzerine yüksek lisans yapan ve istihbaratçı kimliğiyle de tanınan Çorumlu, personeli ve halk arasında "Aksaçlı" olarak anılmaktadır.