Açılışı için günler sayılan Yeni Elazığ Stadyumu zemini, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerince denetlendi.

Açılışı için günler sayılan Yeni Elazığ Stadyumu zemini, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerince denetlendi.

Yapımında son aşamaya girilen ve açılışı için günler sayılan Yeni Elazığ Stadyumunda, zemin Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerince denetlendi. TFF çim saha denetmeni ziraat mühendisi Sabri Kahraman tarafından denetlenen zemin, tam not aldı. Çim zeminde ilk kök, drenaj ve krampon testleri yapıldı. Yapılan denetimlerde ilk kök uzunluğunun 10 santimetreye ulaştığı ve maçların oynanacağı süreye kadar bu uzunluğun 14 santimetre civarında olacağı ifade edildi.

TFF çim saha denetmeni Sabri Kahraman stadyum zemininde yaptığı denetimleri tamamladıktan sonra çimin futbol oynamaya elverişli olduğu görüşünü Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile Saha Koordinatörü Mustafa Atagün’e bildirdi. Stadyumun genel taramaları ise perşembe günü yine Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerince yapılacak ve stada maç verilip-verilmeyeceği durumu kesinlik kazanacak.