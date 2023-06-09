Düzce Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Eğitim Koordinasyon Kurulu Toplantısı” Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, programın eğitim-öğretim süreçlerine katkı sağlayacağını ve güzel sonuçlara vesile olacağını ifade ederek, toplantıya katılan üniversite mensuplara teşekkür etti.

Programda görüşlerini dile getiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ise, Düzce Üniversitesi’nin 8 yıldır sürdürdüğü ve geleneksel hale geldiği bu toplantıların, yeni eğitim-öğretim yılına daha iyi hazırlanmak adına faydalı olduğunu ifade etti. Eksiklikleri görme ve sorunları giderme amacıyla bir araya geldiklerini belirten Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi akademisyenlerine güvenlerinin tam olduğuna işaret ederek, doğru uygulamaların mali açıdan da fayda getireceğini sözlerine ekledi.

Toplantıda; Düzce Üniversitesi Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, yılsonu değerlendirmesini içeren bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda; Eğitim Koordinatörlüğü’nün Organizasyon Yapısı, Yönerge Değişikliği, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirmesi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Takvimi, Eğitim Koordinatörlüğü’ne İletilen Talepler ve İyileştirme Önerileri başlıklarındaki gündem maddeleri değerlendirildi.

Toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.