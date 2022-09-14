Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik iş birliği protokolü çerçevesinde İlçe Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik iş birliği protokolü çerçevesinde İlçe Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında 20 Haziran’da Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Arttırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü gereğince, İlçe Kaymakamı Mehmet Göze başkanlığında Kaymakamlık makamında "İlçe Yürütme Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Mevlüt Karakuş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Samet Tonga, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürü Özkan Yıldırım, Çaycuma Belediye Zabıta Amiri Mürsel Çoban, Sosyal Hizmet Merkezi Temsilcisi Kadriye Uzunel katıldı.

İlçe Yürütme Kurulu toplantısında; Protokollerde belirlenen yükümlülükler doğrultusunda ilçe teşkilatları bünyesinde yürütülen çalışmalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, İlçe teşkilatlarının eğitim ve güvenlik çalışmalarında birimler arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanması ve daha nitelikli hale getirilmesi ile ilçe genelindeki okullarda öğrencilerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini sağlamak amacıyla okulların yakın çevresinde ve okul güzergâhlarında alınacak tedbirler ile yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Okul çevresindeki güvenlik kameraları, taşımalı eğitim, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri, okul polisi, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin yenilenmesi ve kontrolünün sağlanmasına yönelik konuları ele alındı.