Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen için yaz tatili sonrası 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen için yaz tatili sonrası 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, beraberinde şube müdürleri Mustafa Kadir Şahinoğlu ve Yalçın Akkaya ile birlikte Cumhuriyet İlkokulu’nda bayrak törenine katıldı.

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"Ülkemizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımızı iyi bir eğitim vererek geleceğe hazırlamış oluruz" diyen İhsan Sepetci, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ülkeye, ilçeye, çocuklara, öğretmenlere, anne ve babalara hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.