2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları dahilinde okullarda devam eden bakım, onarım çalışmaları ve çevre düzenlemeleri doğrultusunda Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’nda çalışma yürüten ekipler ziyaret edilerek, yapılan çalışmalar yerinde incelendi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alarak, fikir alışverişinde bulundu. Çalışmaların süratle devam ettiğini bildiren Güven, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin eksiklik duyduğu alanlarda iyileştirme çalışmalarının yapıldığını ifade ederek, okul çevresinde düzenlenme çalışmalarının sonuna gelindiğini söyledi. Okulların açılmasına az bir süre kaldığını hatırlatan Güven, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz bir şekilde başlayacaklarını kaydetti.