Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Temel Eğitim 10 Bin Okul Projesi"nde teknolojik altyapı çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Temel Eğitim 10 Bin Okul Projesi"nde teknolojik altyapı çalışmaları devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen “Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi” hız kesmeden devam ediyor. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim sezonu öncesinde kent genelindeki okullarda altyapı işlerini tamamlıyor. Çalışmalar çerçevesinde Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürü İbrahim Çerçi, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Mehmet Ali Yasin İlkokulundaki ağ altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim-öğretimin başlayacağı 12 Eylül tarihine kadar öğrenme süreçlerinin teknolojik altyapı ile desteklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.