Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Yeni Dünya Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere 400 adet kışlık bot dağıtıldı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Yeni Dünya Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere 400 adet kışlık bot dağıtıldı.

Yeni Dünya Vakfı Gölbaşı Temsilciliği, tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere her yıl yapıldığı gibi bu yılda yardımda bulunuldu. Bot dağıtımının ardından konuşan Vakfın Gölbaşı Temsilcisi Salih Uçar, “Her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ayakkabı, mont, kıyafet ve gıda yardımı gibi ihtiyaç malzemeleri dağıtıyoruz. Amacımız maddi durumu zayıf olan öğrencilerimizin eğitimlerine bir nebzede olsa destek olabilmektir. Bugün burada maddi durumu zayıf olan yaklaşık 400 öğrencimize ayakkabı yardımı yapıldı. Çocuklarımız da oldukça mutlu oldu onlarla beraber bizler de mutlu olduk. Bu yardımlarımız her yıl geleneksel olarak devam edecek” dedi