Kayseri Şeker İkinci Amatör Küme Play-Off finalinde Büyüleyenspor ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Düğerspor, Pazar günü oynayacağı karşılaşma öncesinde kenetlendi.

Pazar günü oynanacak olan karşılaşma öncesinde şampiyonluk kutlamalarının provasını yapan Yeni Düğerspor yönetici, teknik ekibi ve futbolcular bir de Yeni Düğerspor armalı şampiyonluk pastası kestiler. Büyüleyenspor ile Pazar günü Argıncık 1 Nolu Saha’da saat 17.30’da karşı karşıya gelecek olan Yeni Düğerspor son antrenmanını yaparak maç saatini bekliyor.

Bir anlamda şampiyonluk kutlamalarına erken başlayan ekipte tek hedef bu önemli karşılaşmayı kazanmak.