DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü yeni dönemde camilerde, gençlik merkezlerinde ve üniversite öğrenci yurtlarında vaaz irşat programları gerçekleştirecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü yeni dönemde camilerde, gençlik merkezlerinde ve üniversite öğrenci yurtlarında vaaz irşat programları gerçekleştirecek.

Düzce İl Müftülüğü bünyesinde vaaz-irşat hizmetlerinde yer alan vaizler ve din hizmetleri uzmanlarının katılımlarıyla "Vaaz- İrşat İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantı İl Müftülüğünde; İl Müftüsü Osman Aydın’ın başkanlığında, İl Müftü Yardımcıları Derya Topalcık, Talha Demirkaya, Hasan İzmirli, il ve ilçe müftülüklerinde görev yapan vaizler ile din hizmetleri uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda camiler, gençlik merkezleri, üniversite öğrenci yurtları başta olmak üzere sahada yürütülecek vaaz irşat programları ele alındı. Ayrıca toplantıda bu yıl vaaz ve irşat programları çerçevesinde yürütülen faaliyetler değerlendirilerek yeni yıl içerisinde yapılacakların planlaması gerçekleştirildi.