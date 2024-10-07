DÜZCE (İHA) – Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi’nde yeni açılan kurslarla ilgili olarak okullarda tanıtım çalışmaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bahçeşehir Gençlik Merkezi tanıtım çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede merkez bünyesinde yeni açılacak olan kurslarla ilgili olarak okul ziyareti yapan liderler ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile buluştu. Kursların tamamen ücretsiz olduğunu, kursların ardından spor faaliyetlerinin yapılabileceğini belirten liderler, gençleri Bahçeşehir gençlik merkezine davet etti.