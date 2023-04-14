Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bolu Şubesi Kadın Kolları üyeleri, yeni doğum yapan depremzede anneleri ziyaret ederek, bebek bohçası hediye etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bolu Şubesi Kadın Kolları üyeleri, "Hayata Başlarken" projesi çerçevesinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi’nde yeni doğum yapan depremzede anneleri ziyaret ederek, bebek bohçası hediye etti. Hatay’da çöken bir binanın altından saatler sonra kurtarılan ve bebeğini Bolu’da dünyaya getiren depremzede de yalnız bırakılmadı. Depremzede aileyi evinde ziyaret eden TDV üyeleri, hazırladıkları hediyeleri aileye takdim ederek sevinçlerine ortak oldu.