Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek Projesi" çerçevesinde ailelere bebek bakım çantaları hediye edildi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Serdivan İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan bilgiler eşliğinde hazırlanan paketler, gerek hastanede gerekse evlerinde ailelere teslim ediliyor. Hediye paketlerinin içinde bez, ıslak mendil, şampuan, vücut losyonu, tırnak makası, ateş ölçer gibi bebek hijyen ürünlerinin yanı sıra fotoğraf albümü ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın da yeni doğan bebeğe ve ailesine hitap eden mektubu yer alıyor.